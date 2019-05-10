ウーバー株、筆頭株主ソフトバンクＧの保有約１兆円－10位までに集中

ウーバー株、筆頭株主ソフトバンクＧの保有約１兆円－10位までに集中Tom Metcalf、Devon Pendleton
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公開後の10位までの株主が保有するウーバー株の評価額は380億ドル
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ソフトバンクＧのほか、共同創業者のカラニック氏らが上位を占める
配車サービス最大手の米ウーバー・テクノロジーズは９日、新規株式公開（ＩＰＯ）価格を１株45ドルと発表し、ＩＰＯ規模は完全希薄化ベースで約820億ドル（約９兆円）となった。同社の株式公開後は、筆頭株主であるソフトバンクグループなど上位株主に保有が集中することになりそうだ。
ブルームバーグ・ビリオネア指数の計算によれば、共同創業者のトラビス・カラニック氏とギャレット・キャンプ氏を含む10位までの株主が保有するウーバー株のＩＰＯ価格に基づく評価額は380億ドル（約４兆1700億円）。ソフトバンクグループは98億ドル（約１兆円）相当と推計される。
原題：The 10 Biggest Winners From Uber’s IPO Control $38 Billion
Uber Raises $8.1 Billion in IPO Priced Near Bottom of Range (1)（抜粋）