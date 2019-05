米配車サービスの ウーバー・テクノロジーズは9日、新規株式公開(IPO)価格を1株45ドルと仮条件レンジの下限に近い水準に設定した。1億8000万株を発行し、IPOの規模は81億ドル(約8890億円)となった。

原題: Uber Is Said to Raise $8.1 Billion in IPO Priced at $45 a Share

Uber Raises $8.1 Billion After IPO Prices at $45 Per Share(抜粋)