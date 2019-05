５月９日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル指数ほぼ変わらず、リスク回避で円など高い

9日のニューヨーク外国為替市場で、ドル指数はほぼ変わらず。リスク回避の動きで株価と米国債利回りが下がる中、同指数は一時の上げを縮小、スイス・フランや円、ユーロが上昇した。

ニューヨーク時間午後3時11分現在、ブルームバーグ・ドル・スポット指数はほぼ変わらず。米株式相場が下落で取引を開始した後、同指数は一時0.2%上昇する場面もあった

中国国営英字紙グローバル・タイムズの編集主幹は、10日までに米国と貿易合意に至る確率は「ゼロ」だとする中国側関係者の話を伝えた

株式市場での取引開始後、ユーロのボラティリティーが高まる中でドルは急落。ユーロはポンドとドルに対して約1週間ぶりの高値となった。メキシコ・ペソに対する大規模なユーロのショートポジションでストップが発動したとの臆測が広がった

ドルは対円では3カ月ぶりの安値を更新。米国債利回りは低下し、3カ月物と10年物は3月以降で初めて一時逆イールドとなる場面があった

米中通商協議のほか、北朝鮮が2発の短距離ミサイルを発射したこともリスク要因

ドルは対ユーロで0.3%安の1ユーロ=1.1224ドル。対円では0.4%安の1ドル=109円63銭

◎米国株・国債・商品:株が下落、米中合意期待で下げ幅は縮小

9日の米株式市場では主要3株価指数が下落。米中両国による追加関税の応酬が目前に迫っているものの、今週中の合意はなお可能だとトランプ大統領が述べ、日中安値から持ち直した。米国債は反発。3カ月物と10年物の利回り水準が一時逆転した。

米国株はS&P500種が4日続落、米中合意期待で下げ幅は縮小

米国債は反発、10年債利回り2.45%-3カ月と10年で逆イールド

NY原油は反落、供給不安より米中貿易摩擦を意識

NY金は反発、米中合意への悲観で株安・ドル失速

S&P500種株価指数は4営業日続落。トランプ大統領が中国の習近平国家主席から「素晴らしい 書簡」を受け取ったとし、同主席と電話会談を開く可能性が高いことを明らかにした後、指数は下げ幅を縮小した。同指数の週間ベースの下落率は現時点で今年最大。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種が前日比0.3%安の2870.72。ダウ工業株30種平均は138.97ドル(0.5%)安の25828.36ドル。ナスダック総合指数は0.4%低下。米国債市場では10年債利回りが3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の2.45%。

ニューヨーク原油先物相場は反落。世界的な原油の供給不安より、米中の貿易摩擦が注目を集めた。「米中貿易戦争の影響についての懸念はあらゆる市場に影響している」と、アゲイン・キャピタルのジョン・キルダフ氏は語った。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物6月限は42セント(0.7%)安の1バレル=61.70ドル。ロンドンICEの北海ブレント7月限は2セント高の70.39ドルで終えた。

ニューヨーク金先物相場は反発。米中は通商合意をまとめられないとの悲観が、株式相場の重しとなったのが背景。ドルの上昇失速も、金の逃避需要を高めた。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は0.3%高の1オンス=1285.20ドルで終了。

原題: Oil Dips as U.S.-China Trade Worries Outweigh Supply Disruptions(抜粋)

U.S.-China Trade Deal Pessimism Lifts Gold and Weighs on Copper

◎欧州債:イタリア債が下落、スプレッド拡大-貿易問題を懸念

9日の欧州債市場ではイタリア債が下落。貿易問題を巡る世界的な緊張がリスク志向を冷やし、株も売られた。ドイツ債は利回りが一時6週間ぶりの低水準を付けたが、その後は伸び悩んだ。

イタリア債の利回り曲線はベアフラット化。ドイツ債との10年債利回り格差は271ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)に広がり、8日に付けた2月以降で最大の275bpに近づいた イタリアの代表的な株価指数FTSE・MIBはほぼ2カ月ぶりの安値に沈んだ イタリア政府は14日の国債入札について、この日のうちに発表する予定

英国債は上げ幅を縮小したが、ドイツ債を2bpアウトパフォームした。英政府報道官によると、EU離脱を巡る与野党の全面的な協議が13日に再開する

ドイツ10年債利回りは1bp低下してマイナス0.05%、フランス10年債利回りは1bp上昇の0.34%。イタリア10年債利回りは5bp上げて2.67%

ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:Italian Bonds Fall, Bunds Rise on Trade Fears: End-of-Day Curves(抜粋)