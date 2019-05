4月の米生産者物価指数(PPI)は前月比0.2%上昇。ブルームバーグがまとめた市場予想の中央値は0.3%上昇だった。前月は0.6%上昇。

