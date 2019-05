トルコ中央銀行は、金融市場の不安定を理由に、通貨リラを支えるため金融政策引き締めに動いた。

中銀は9日、1週間物レポ入札を行わないと発表した。中銀貸出金利のうち最も低い24%での流動性供給を中止した。

これによって市中銀行は金利25.5%の翌日物貸し出しウィンドウの利用を余儀なくされる。当局は3月にもリラの下落に歯止めをかけるための措置を取った。

リラは中銀の発表後に下げ幅を縮め、イスタンブール時間午後1時15分現在は0.6%安の1ドル=6.2184リラ。一時は0.9%安の6.2405リラと昨年9月以来の水準に落ち込んでいた。

原題: Turkey Central Bank Temporarily Tightens Policy to Bolster Lira(抜粋)

Lira Extends Decline to Eight-Month Low as Risk Appetite Sours