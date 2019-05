ＮＺ中銀、政策金利を過去最低1.5％に下げ－通貨は一時半年ぶり安値

ニュージーランド(NZ)準備銀行(中央銀行)は8日、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレート(OCR)を0.25ポイント引き下げ、1.50%とすることを決定した。世界経済の成長が減速し、インフレも弱い状況で、NZ中銀はさらに1回の利下げの可能性を示唆した。

NZ中銀は声明で、「金融政策委員会(MPC)は、政策の責務と整合的な雇用とインフレの見通しを支えるには、OCRの引き下げが必要だと判断した。雇用は最大持続可能水準に近い。しかしながら雇用の伸びの見通しはより抑えられており、生産能力の圧力は2019年にやや緩和される見通しだ。その結果として、インフレ圧力は緩やかな上昇ペースにとどまると予想される」と説明した。

中銀はその上で、「このような雇用とインフレの見通しを前提とすれば、今回のOCR引き下げは、われわれの目標達成と大いに整合的であり、金利についてよりバランスの取れた見通しを提供する」との認識を示した。

NZドルの対米ドル相場は政策決定発表後に一時1.2%下落し、1NZドル=0.6527米ドルと昨年11月以来の安値を付けた。ウェリントン時間午後2時44分(日本時間午前11時44分)現在、1NZドル=0.6580米ドル。声明発表前は0.6602米ドルだった。

