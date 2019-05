米労働省の発表によれば、3月の求人件数は前月比34万6000件増の749万件。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は735万件だった。前月は714万件(速報値709万件)に上方修正された。

原題: U.S. Job Openings Increase by Most in a Year, Topping Estimates(抜粋)U.S. Job Openings Rose to 7.488M in March, Est. 7.350M