中国の劉鶴副首相は、ライトハイザー米通商代表部(USTR)代表とムニューシン米財務長官の招待で9-10日の通商協議参加のため米国を訪れると、中国商務省がウェブサイトに声明を掲載した。

原題:China’s Liu He to Visit U.S. for Trade Talks May 9-10(抜粋)