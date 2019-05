５月６日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル指数と円が上げ幅縮小、米中の貿易交渉再開控え

6日のニューヨーク外国為替市場では、ドル指数と円が上げ幅縮小。トランプ米大統領が中国に対する関税引き上げを警告したにもかかわらず、米中は貿易協議を継続すると報じられた。

ニューヨーク時間午後4時33分現在、ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.1%高。同指数はニューヨーク時間の朝に日中高値を付けたが、上昇の大半を消した。中国は貿易協議再開へ人数の少ない交渉団を今週米国に派遣するとの 報道が背景

報道が背景 中国当局者は先週、米国側に対し、中国の法律変更が必要とされる貿易協定には合意しないと伝えた。これを受けて、トランプ米大統領が中国に対する関税引き上げを 警告していた

警告していた 米10年債利回りは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の2.50%

円は主要10通貨全てに対して上昇。リスク回避の動きが広がり、商いも活発

ドルは対ユーロではほぼ変わらずの1ユーロ=1.1202ドル。対円では0.2%下げて1ドル=110円87銭

欧州時間の取引

円が上昇。米中貿易協議が後退したとの見方から、逃避先資産が買われた。その後は協議の完全な決裂は回避されるとの楽観が広がり、円は上げ幅を縮小した。

原題:Dollar, Yen Pare Gains as China Talks to Resume: Inside G-10(抜粋)

Yen Gaps Higher as Trade Concerns Boost Volatility: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:株が反落、米中協議再開の兆しで下げ幅縮小

6日の米株式相場は反落。トランプ大統領が中国に関税引き上げを警告したことを受けて寄り付きで大幅下落。その後は、中国の代表団が引き続き貿易協議のため今週 訪米を計画していると伝わったことで安心感が増し、下げ幅を大きく縮小した。米国債は逃避需要を受け、軒並み上昇。

米国株は反落、午後にかけて下げ幅縮小-米中貿易巡る動向を注視

米国債は終盤に上げ幅急拡大、10年債利回り2.47%に低下

NY原油は続伸、米のイランけん制で下げ埋める

NY金は続伸、1オンス=1283.80ドルで終了

トランプ大統領は5日、中国からの輸入品2000億ドル(約22兆1700億円)相当に対する関税率を現行の10%から25%へと引き上げる考えをツイッターへの投稿で 表明。S&P500種株価指数は序盤に3月以来となる大幅安となっていたが、中国の代表団が通商協議のための訪米を依然計画しているとのCNBCの報道が相場回復を促した。それでも主要3株価指数はいずれも下落で終了。

S&P500種は前週末比0.5%安の2932.47。ダウ工業株30種平均は66.47ドル(0.3%)下げて26438.48ドル。ナスダック総合指数は0.5%低下。ニューヨーク時間午後4時59分現在、10年債利回りは6ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し2.47%。

ニューヨーク原油先物相場は続伸。トランプ大統領の中国対する関税引き上げ警告が世界経済への懸念をあおり、序盤に大きく下げたが、米国がイランのけん制を目的に中東に空母を 展開したことを受けて切り返した。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物6月限は31セント(0.5%)高の1バレル=62.25ドル。ロンドンICEの北海ブレント7月限は39セント高の71.24ドルで終えた。

ニューヨーク金先物相場は続伸。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は0.2%高の1オンス=1283.80ドルで終了した。

ロバート・W・ベアードのマイケル・アントネリ氏は、「貿易戦争自体に新味はない」とコメント。その「貿易戦争という巨大な脅威が今年の大半、市場を包んでいた」と語った。

日本と英国が休場となる中、米国債は上昇。取引終盤には、米国は10日に対中関税を引き上げるとライトハイザー米通商代表部(USTR)代表が明らかにしたことを受け、一気に上げ幅を拡大した。

原題: Stocks Pare Trade-Led Rout as China Talks Still On: Markets Wrap(抜粋)

Treasuries Rally, Led by Belly; Gains Erode During U.S. Session

Treasury 10-Year Yield Falls After Tariff News; Dollar Slips

Oil Rises as Middle East Tension Drowns Out Trump Trade Threats

PRECIOUS: Gold Edges Up as China Mulls Next Move in Trade Talks

◎欧州債:イタリア債が下げ幅縮小、ドイツ債は伸び悩み

6日の欧州債市場では、イタリア債が下げ幅を縮小。貿易摩擦を引き金として高まっていた逃避需要が和らぎ、ドイツ国債は上げ幅を縮めた。英市場が休場だったため、先物の出来高は20日平均を40%下回った。トランプ米大統領は5日、通商協議の進展ペースを懸念して関税引き上げを中国に警告。中国は6日、交渉担当者らが引き続きワシントンでの協議再開へ準備していると明らかにした。

イタリア10年債利回りは一時5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.61%。独国債とのスプレッドは3bp拡大して256bp

独国債は上げ幅を縮小し、米国債に対して2bpのアンダーパフォーム。中核国のパフォーマンスが準中核国を上回り、利回りカーブは10年セクターまでフラット化

独10年債利回りは2bp低下の0.01%。フランス10年債は1bp低下の0.36%。イタリア10年債は1bp上昇の2.57%

ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:Italian Bonds Trim Declines, Bunds Pare Gains: End-of-Day Curves(抜粋)