５月１日の海外株式･債券･為替･商品市場－欧州債は英国以外が休場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル指数が5日ぶり上昇、インフレへの楽観で

1日のニューヨーク外国為替市場では、ドルが主要10通貨の大半に対し上昇。ブルームバーグのドル指数は5営業日ぶりの上昇となった。パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が米国の低いインフレには「一過性の」要因が作用している可能性があると述べ、利下げ観測が後退。ドル買いが膨らんだ。

ニューヨーク時間午後4時27分現在、ブルームバーグのドル・スポット指数は0.2%上昇 連邦公開市場委員会(FOMC)終了直後には、金融当局が注視するインフレ指標が望ましい水準を下回っているとの見方を示したことに市場が動揺し、0.3%低下する場面があった ドルはその後まもなく、パウエル議長の記者会見中に下げを埋めた。パウエル議長は、政策姿勢は「現時点では適切」であるとし、「いずれの方向にも動く強い論拠は見られない」と語った

アジアと欧州の主要市場の多くは祝日で休場

米ドルはカナダ・ドルに対し上昇。原油相場の下落が背景

ユーロはドルに対し0.2%安の1ユーロ=1.1192ドル。4営業日ぶりの下げとなった

ポンドはドルに対し0.1%高の1ポンド=1.3046ドル メイ英首相は1日、欧州連合(EU)離脱に期限を設置するのに消極的だとの認識を示した

ドルは円に対し横ばいの1ドル=111円42銭



欧州時間の取引

FOMCを控え、ドル指数が5営業日続落。金利据え置きがほぼ確実視される中、0.1%低下した。主要10通貨のうち最も不振なのはニュージーランド・ドルで、同国雇用者数の予想外の減少を重しに下落した。

原題:Dollar Rises on Fed Chair’s Inflation Optimism: Inside G-10(抜粋)

Dollar Slips Before Fed, Kiwi Dips on Rate-Cut Bets: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:株下落、パウエル議長発言受け利下げ期待後退

1日の米株式相場は下落。米国債も下げた。米連邦公開市場委員会(FOMC)の次の動きが利下げになるとの市場の期待を裏切った。

米国株は下落-S&P500種は6週ぶり大幅安

米国債、2年債が下落-10年債ほぼ変わらず

NY原油先物は反落、米在庫が2017年来の高水準

NY金は下落、パウエル議長がリスク低減と指摘

S&P500種株価指数はほぼ6週間ぶりの大幅安。米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長は、引き締めあるいは緩和政策いずれ方向にも当局はバイアスを持たないとし、弱いインフレ指標は「一過性」の可能性があると述べた。 アップルの売上高見通しを好感してテクノロジー株が値上がりする中、相場は日中の大半をプラス圏で推移した。

S&P500種は0.8%安の2923.73。ダウ平均は162.77ドル(0.6%)下げて26430.14ドル。ナスダック総合指数は0.6%安で終了した。ニューヨーク時間午後4時39分現在、2年債利回りは4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.30%。10年債はほぼ変わらずの2.50%。

FOMCの金利据え置き決定とパウエル議長の発言を受けて、米国債や株などの資産の小幅なリプライシングが誘発された。米2年債利回りは上昇に転じた。

フロスト・インベストメント・アドバイザーズの債券ディレクタ ー、ジェフリー・エルスウィック氏は、「FOMCの次の行動は利下げで、それは近いうちに起こると、市場はおおむね確信していた」と指摘。「確率が最も高いシナリオに利下げは含まれない。あるいは、指標が悪化すれば、市場は別の理由で正しかったことが証明される」と述べた。

ニューヨーク原油先物相場は反落。米エネルギー情報局(EIA)が発表した週間統計で原油在庫が2017年以来の高水準に膨らんだほか、米国での生産が過去最高水準になったことが示された。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物6月限は31セント(0.5%)安の1バレル=63.60ドル。ロンドンICEの北海ブレント7月限は62セント下げて72.18ドル。

ニューヨーク金相場は下落。FOMC声明発表後に一時持ち直す場面もあったが、パウエルFRB議長がインフレの弱さは一過性の要因が作用している可能性があるとしたほか、見通しへのリスクは「幾分か低減した」と述べたことに反応した。金スポット相場は一時0.8%安の1オンス=1273.04ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限はFOMC声明発表前に、前日比0.1%安の1オンス=1284.20ドルで終了した。

原題: U.S. Stocks Fall, Dollar Rises on Powell Remarks: Markets Wrap(抜粋)

Oil Slides as U.S. Supplies Sound ‘Alarm Bells’ for Traders

Gold Falls as Dollar Erases Loss, Powell Sees Moderating Risks

PRECIOUS: Gold Steadies Before Fed After Strong U.S. Jobs Report

◎欧州債:メーデーで休場、英国債は10年債中心に上昇

1日の欧州債は英国債が上昇した。米FOMCの政策決定や2日の英中銀の政策金利発表などを控え、この日は薄商いだった。欧州大陸はメーデーの祝日で休場だった。

英国債は10年債を中心に上げた

10年債利回りは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下して1.15%。2年債と10年債の利回り差は1bp縮小して41bp。5年債と30年債の利回り差は78bpで変わらず

原題:Gilts Rise Ahead of FOMC and BOE: End-of-Day Curves, Spreads