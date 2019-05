4月の米供給管理協会(ISM)製造業総合景況指数は52.8と、前月の55.3から低下した。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は55.0だった。同指数は50が活動の拡大と縮小の境目を示す。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題: U.S. Factory Gauge Falls to Two-Year Low as Orders, Output Cool(抜粋)

April U.S. ISM Manufacturing Falls to 52.8 vs Est. 55.0