マカオのカジノ収入は4月にほぼ3年ぶりの大きな前年割れとなった。中国経済の低迷が引き続き高額ギャンブルの需要に悪影響を及ぼしている。

カジノ監察協調局が1日発表した データによれば、4月のカジノ収入は前年同月比8.3%減の236億パタカ(約3250億円)。アナリスト予想の中央値は8%減だった。

原題:Macau Casino Revenue Falls Most in Three Years as Economy Bites(抜粋)