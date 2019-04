3月の個人消費支出は前月比0.9%増。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想中央値の0.7%増を上回った。2月は0.1%増となった。政府機関の一部閉鎖の影響で公表が遅れていた分を合わせ、米商務省が2カ月分を発表した。



3月の個人所得は0.1%増。市場予想は0.4%増だった。

統計の詳細は表をご覧ください。

