４月25日の海外株式･債券･為替･商品市場

◎NY外為:ドル指数、ほぼ変わらず-GWを前に円買い戻し

25日のニューヨーク外国為替市場では、ドル指数がほぼ変わらず。ドルは主要10通貨の多くや新興国通貨に対して数カ月ぶりの高値を付けた。ただ、円の強さを背景に、日中高値水準からは伸び悩んだ。

欧州時間の取引

ブルームバーグ・ドル・スポット指数が3月終盤以降で最長の3日続伸。一時4カ月ぶりの高値を付けた。日本やカナダ、欧州の中央銀行がハト派的な姿勢を示唆したことが背景。

◎米国株・国債・商品:S&P500小安い、ナスダック100は最高値

25日の米株式市場ではS&P500種株価指数が小幅安。取引終了直前に上げを失った。決算発表を手掛かりに大型ハイテク株が上昇する一方、工業銘柄は下落した。米国債は反落。

米国株はS&P500とダウ平均が下落、ナスダックは上昇

米国債は反落、10年債利回り2.53%

NY原油は続落、ブレント75ドル台維持できず-テクニカルな売りで

NY金先物はほぼ横ばい、米GDP統計待ち

マイクロソフトやフェイスブックの好決算を受け、ナスダック100指数は過去最高値を記録した。一方、3Mによる利益予想の下方修正や、ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS)の利益が会社予想を下回ったことが上値を抑え、S&P500種はほぼ変わらずで終えた。

S&P500種株価指数は前日比0.1%未満安い2926.17。ダウ工業株30種平均は134.97ドル(0.5%)安の26462.08ドル。一方、ナスダック総合指数は0.2%上昇。ニューヨーク時間午後4時59分現在、米10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し2.53%。

ニューヨーク原油先物相場は続落。バレル当たり66ドル台に乗せる場面もあったが、その水準は維持できなかった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物6月限は68セント(1%)安の1バレル=65.21ドル。ロンドンICEの北海ブレント6月限は22セント下げて74.35ドル。昨年10月以来初めて75ドルを突破した後、テクニカルな売り圧力に押された。

ニューヨーク金先物相場は横ばい。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は0.1%未満上昇し1オンス=1279.70ドルで終了。RJOフューチャーズのシニアマーケットストラテジスト、ボブ・ヘイバーコーン氏は電話で、投資家は金のポジションの組み方を考える手掛かりとして、翌日発表の米1-3月GDP(速報)を待っていると述べた。

3月の米 耐久財受注統計が堅調だったことなどを受け、米国債は小幅安。財務省が実施した7年債入札は最高落札利回りが2.426%となり、入札前取引での利回り(2.421%)を上回った。

◎欧州債:イタリア債が下落、ドイツ債はほぼ変わらず-英国債堅調

25日の欧州債市場でイタリア債が下落。S&Pは26日に同国格付けを見直す。ドイツ債はほぼ変わらず。フランス、準中核国債は軟調だった。

イタリア債利回りはベアスティープ化。10年債利回りは7週間ぶり高水準の2.70%をつけた

ドイツ債は変わらず。米国で発表された耐久財統計を受けて下げたが、下げ幅をほぼ埋めた

英10年債はドイツ債を上回るパフォーマンスだった

ドイツ10年債利回りはマイナス0.01%で変わらず、フランス10年債利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上げて0.37%、イタリア10年債利回りは6bp上昇の2.69%

