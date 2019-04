メイ英首相は、欧州連合(EU)離脱協定法案を来週議会に提出できなければ、来月実施される欧州議会選挙への参加を受け入れざるを得ないと、政府当局者1人が述べた。その上で、同当局者はメイ首相が法案を提出できる可能性は低いとの見方を示した。

匿名を条件に述べた同当局者は、5月2日に発表される翌週分の議会活動予定に離脱協定法案が盛り込まれていない場合は、欧州議会選挙への参加を政府が認める必要があると述べた。

原題:May’s Government Is Said to Expect to Take Part in EU Elections(抜粋)