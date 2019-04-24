ノバルティス、通期増益率見通し引き上げ－１～３月利益は予想上回る

ノバルティス、通期増益率見通し引き上げ－１～３月利益は予想上回るJames Paton
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通期の一部項目を除いた利益の伸び率は１桁台後半と予想
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１－３月の調整後１株利益は1.21ドル、純売上高は111億ドル
スイスの製薬会社ノバルティスは2019年通期の増益率見通しを引き上げた。同社はアイケア製品のアルコン分離後、収益改善ペース加速を目指している。
24日の発表資料によれば、同社は通期の一部項目を除いた利益の伸び率が１桁台後半になると予想。従来は１桁台半ばから後半の伸びを見込んでいた。１－３月（第１四半期）の調整後１株利益は1.21ドルと、アナリスト予想を上回った。同期の純売上高は111億1000万ドル（約１兆2400億円）。
主なポイント：
- 脊髄性筋萎縮症（ＳＭＡ）の遺伝子療法「Zolgensma」など２つの主要医薬品が当局の決定待ちで、数カ月後にはノバルティスの追い風となる可能性
- 乾癬（かんせん）治療薬「コセンティクス」は19年に同社の主力製品となる可能性。１－３月期の同医薬品の売上高は７億9100万ドルと、アナリスト予想平均の７億7500万ドルを上回った
- ジェネリック（後発医薬品）部門サンドの新最高経営責任者（ＣＥＯ）にリチャード・セイナー氏を指名
- 発表資料
原題：Novartis Raises Profit Estimate for Year After Quarterly Beat、Novartis 1Q Core EPS $1.21; Ups Core Op. Income Growth View (1) （抜粋）