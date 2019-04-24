【米中ウオッチ】30日再開、産業スパイ、ＭＬＦ、香港不動産プリンス

【米中ウオッチ】30日再開、産業スパイ、ＭＬＦ、香港不動産プリンスBloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 米中貿易協議は30日に北京で再開、履行検証など協議－ホワイトハウス
- 米がＧＥ元技術者ら起訴、産業スパイで－中国向けの利用認識と主張
- 英政府が華為製品の使用認める、５Ｇの一部設備で－テレグラフ紙
- 貿易巡るイベントリスクにヘッジで対応を－モルガン・スタンレー
- 米中の貿易協議は６月末までに妥結へ、商品相場に追い風－シティ
- 中国人民銀、対象絞ったＭＬＦで2674億元供給－預金準備率下げ後退か
- 中国人民銀、農村商業銀行向け預金準備率引き下げ観測を否定
- 中国人民銀、預金準備率引き下げ休止の公算大－ロイター
- 中国の海航、コンテナ船リース売却棚上げと関係者－評価額折り合えず
- 中国ＨＮＡ傘下企業、期限内の支払いできず－債権団が資産を押収
- 【コラム】大型投資の醍醐味、味わいたいなら中国より日本－ゴパラン
- 受け継ぐ資産も家もなし－香港不動産業界プリンス、中原集団次期会長
- 対イラン制裁巡る懸念、米国は配慮を－中国外務省
- 中国が消費刺激策を検討、自動車や家電など－国営メディア確認
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