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【米中ウオッチ】30日再開、産業スパイ、ＭＬＦ、香港不動産プリンス

Bloomberg News

米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。

  • 米中貿易協議は30日に北京で再開、履行検証など協議－ホワイトハウス
  • 米がＧＥ元技術者ら起訴、産業スパイで－中国向けの利用認識と主張
  • 英政府が華為製品の使用認める、５Ｇの一部設備で－テレグラフ紙
  • 貿易巡るイベントリスクにヘッジで対応を－モルガン・スタンレー
  • 米中の貿易協議は６月末までに妥結へ、商品相場に追い風－シティ
  • 中国人民銀、対象絞ったＭＬＦで2674億元供給－預金準備率下げ後退か
  • 中国人民銀、農村商業銀行向け預金準備率引き下げ観測を否定
  • 中国人民銀、預金準備率引き下げ休止の公算大－ロイター
  • 中国の海航、コンテナ船リース売却棚上げと関係者－評価額折り合えず
  • 中国ＨＮＡ傘下企業、期限内の支払いできず－債権団が資産を押収
  • 【コラム】大型投資の醍醐味、味わいたいなら中国より日本－ゴパラン
  • 受け継ぐ資産も家もなし－香港不動産業界プリンス、中原集団次期会長
  • 対イラン制裁巡る懸念、米国は配慮を－中国外務省
  • 中国が消費刺激策を検討、自動車や家電など－国営メディア確認

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