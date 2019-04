リチウム株急落、ユミコアの見通しでＥＶ向け需要の先行きに暗雲

Photographer: Carla Gottgens/Bloomberg Photographer: Carla Gottgens/Bloomberg

自動車などに使われる金属製品や触媒を製造するベルギーのユミコアは23日、今年の利益がアナリストの予想に届かない見込みであることを明らかにした。中国と韓国での電気自動車(EV)の需要鈍化が電池材料の販売に響くことを理由に挙げた。この発表を受け、ユミコアの株価は過去最大の下落となった。影響は欧州自動車市場から米州にも広がり、リチウム生産上位3社の時価総額が合わせて10億ドル(約1120億円)近く減少した。

ユミコアは一時17%安と取引時間中としては1991年の上場以来最大の下げ率となった。リチウム大手ではアルベマールの下げが最もきつく、一時5.5%下落。同社にとってユミコアは3大顧客の1社。同業のライベントも一時4.7%安、ソシエダード・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリの米国預託証券(ADR)は一時3.6%安となった。

ユミコアの規模と範囲を考慮すると、今回の見通しは広範囲なEVとリチウム分野について信頼できる展望を提供していると、バーティカル・リサーチ・グループのアナリスト、ジェームズ・バードウスキ氏はリポートで指摘。アルベマールとソシエダード・キミカ・イ・ミネラ、およびリチウムセクター全体について否定的な見方をあらためて示した。

