４月23日の海外株式･債券･為替･商品市場

◎NY外為:ドル指数が6週間ぶり高水準、ポンドは主要水準を下回る

23日のニューヨーク外国為替市場では、ドル指数が6週間ぶりの高値を付けた。米国債利回りの低下でリスク選好ムードが強まり、低ボラティリティーの中をS&P500種株価指数が最高値に近づいたため、ドル買いが優勢になった。

ニューヨーク時間午後3時11分現在、ブルームバーグのドル・スポット指数は0.4%高。一時は0.5%高と、3月8日以来の高値に達した。ドルは円以外の主要10通貨全てに対して上昇

ブルームバーグ・ドル・スポット指数は心理的な節目の1200を5日以降で初めて上回り、昨年12月高値からの下降トレンドラインを上抜けた。次の上値抵抗線は3月8日に付けた高値の1205.04。ポンドは主要な移動平均線を下回った

日本からの資金フローがドル建て資産に入る中、米国債利回りは低下

ドルは対ユーロで0.4%高の1ユーロ=1.1217ドル。対円では0.1%安の1ドル=111円85銭

◎米国株・国債・商品:S&P500が最高値更新、好決算で買い

23日の米国株市場では、S&P500種株価指数とナスダック総合指数が終値ベースの史上最高値を更新した。予想を上回る好決算を受け、買いが膨らんだ。米国債も上昇。

米国株はS&P500とナスダックが最高値更新-好決算に反応

米国債は上昇、10年債利回り2.57%

NY原油は年初来高値、サウジが生産引き上げに消極的と関係者

NY金は反落、約4カ月ぶり安値-ドルと株式が上昇

ツイッター、ロッキード・マーチン、ハズブロの1-3月(第1四半期)決算が良好となり、投資家に新たな買い材料を提供した。S&P500種は昨年12月24日に付けた直近の安値から25%近く上昇した。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価指数が前日比0.9%高の2933.68。ナスダック総合指数は1.3%上昇。ダウ工業株30種平均は145.34ドル(0.6%)上げて26656.39ドル。米国債市場では10年債利回りが2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し2.57%。

ニューヨーク原油先物相場は大幅続伸、約6カ月ぶりの高値を更新。米国の対イラン制裁強化の影響を抑えるための生産引き上げを、サウジアラビアがためらっているとの関係者の話が 伝わった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物6月限は75セント(1.1%)高の1バレル=66.30ドルと、昨年10月30日以来の高値で終了。ロンドンICEの北海ブレント6月限は47セント上げて74.51ドル。

ニューヨーク金先物相場は反落。約4カ月ぶり安値となった。ドルの上昇が重しとなったほか、企業決算が総じて予想を上回る中で逃避先資産の需要が後退。米国株や原油は上昇した。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は0.3%安の1オンス=1273.20ドル。

◎欧州債:イタリア債が下落、政府内で対立-ドイツ債は下げ幅縮小

23日の欧州債市場でイタリア債が下落。同国政府内で新たな対立があったと報じられたことが手掛かりだった。ドイツ債は下げ幅を縮小した。

イタリア債利回りはベアスティープ化。連立政権を組む2党が先週、対立していたことが報道によって明らかになった後、サルビーニ副首相は早期の選挙実施は望んでいないと表明した 10年債利回りは一時10ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇して2.70%と、約3週間ぶりの高水準。ドイツ債との利回り差は一時8bp拡大して266bpと、2月28日以来で最大

ドイツ債は下げ幅を縮小。準中核国債のパフォーマンスは中核国債を下回った。米国債は上昇

ドイツ10年債利回りは2bp上げて0.04%、フランス10年債利回りは3bp上げて0.40%、イタリア10年債利回りは8bp上昇の2.68%

