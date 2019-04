中国は22日に新たなゲーム認可申請の受け付けを開始する。 財新が20日報じた。

以前に認可されなかった申請は厳格化された新たなルールに基づいて再提出が必要。認可プロセスはリセットされ、申請は提出ないし再提出となる。財新が情報源を明かさずに伝えた。

中国のゲーム業界は、規制当局による新作ゲームの認可凍結で2018年に痛手を受けた。当局は昨年12月に認可を 再開し、何千ものゲームの認可申請の未処理案件に対応していた。

原題:China to Start Accepting New Game Applications on Monday: Caixin(抜粋)