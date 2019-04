英保守党議員委員会(1922年委員会)のブレイディ委員長はメイ首相に対し、6月末までの首相辞任を迫る方針で、辞任しないならば党の指導部規則を変更して退陣させると伝える考えだ。英日曜紙サンデー・タイムズが報じた。

同報道によれば、ブレイディ委員長はメイ首相と今週会談し、英国の欧州連合(EU)離脱プロセスを混乱させたこと、および同首相の下で保守党の支持率が大幅に低下したことを理由に、保守党議員の70%が首相の辞任を望んでいると告げる。

原題:U.K. PM May to Be Told to Step Down by June or Be Ousted: Times(抜粋)