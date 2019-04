４月18日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル指数が1カ月ぶり大幅高、米小売売上高が追い風

18日のニューヨーク外国為替市場では、ドルが主要10通貨の大半に対して上昇。主要市場の多くでイースター(復活祭)を控える中でのポジション調整のほか、予想を上回る米小売売上高、欧州 指標の軟調がドルを支え、ユーロを押し下げた。

ニューヨーク時間午後4時30分現在、ブルームバーグのドル・スポット指数は0.3%上昇。遅い時間に日中高値。一時は0.4%高と、3月21日以来の大幅高 モラー特別検察官の報告書の公表がこの日の主なニュースだったが、為替相場にはほとんど影響しなかった 3月の 米小売売上高が前月比1.6%増(アナリスト予想中央値は1.0%増)となったことでドル上昇に拍車がかかった ドルは円を除く主要通貨に対し上昇

ユーロはドルに対し0.6%安の1ユーロ=1.1232ドル。日中安値は1.1226ドル マークイットが発表した欧州の購買担当者指数(PMI)が総じて低調だったことが響き、3月22日以来の大幅な下げ ユーロ圏の製造業PMIが市場予想を下回ったほか、ドイツの製造業PMIが4カ月連続の縮小

ポンドはドルに対し0.4%安の1ポンド=1.2989ドル

米ドルはカナダ・ドルに対し0.3%高。まちまちなカナダの小売売上高を消化

ドルは円に対し0.1%安の1ドル=111円94銭。前日は112円17銭で年初来高値を付けていた

ドルはスイス・フランに対し2年ぶり高値を付ける場面があった

欧州時間の取引

ドイツの製造業PMIが予想を下回ったことを受け、ユーロがここ1週間余りの安値に下落。またドイツ国債が上昇し、ドル指数は4月初旬以来の高水準に達した。

原題:Dollar Up by Most in Four Weeks After Retail Boost: Inside G-10(抜粋)

Euro Drops as German PMI Data Miss Weighs on Longs: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:S&P500が小幅高、統計堅調で-工業株高い

18日の米国株相場は小幅高。工業株を中心に買われた。一方でエネルギー株は値下がり。あす19日はグッドフライデー(聖金曜日)の祝日で米国株や米国債の市場は休場となる。

米国株、S&P500は小幅高-堅調な経済指標で工業株高い

米国債は上昇、10年債利回り2.56%-祝日前で短縮取引

NY原油は上昇、米国での掘削活動の低下示すデータで

NY金は小幅安-週間ベースでは4週続落

朝方発表された3月の米小売売上高は2017年9月以来の大幅な伸びとなり、新規失業保険申請件数は減少した。取引初日となったピンタレストとズーム・ビデオ・コミュニケーションズは急伸。ブラックストーン・グループも高い。同社は企業形態をパートナーシップからコーポレーションに転換すると発表した。

S&P500種株価指数は前日比0.2%高の2905.03。ダウ工業株30種平均は110ドル(0.4%)上げて26559.54ドル。ナスダック総合指数はほぼ変わらず。米国債市場では、ニューヨーク時間午後1時59分現在、10年債利回りが3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の2.56%。この日の米国債市場は米東部時間午後2時までの短縮取引だった。

3月の 米小売売上高は前月比1.6%増。自動車およびガソリンスタンドの売上高が増えた。また先週の週間失業保険申請件数は、前週比5000件減の19万2000件となった。

この日は午前中に、2016年米大統領選へのロシア介入疑惑に関するモラー特別検察官の報告書が公表された。そうした中、S&P500種は一時下げる場面もあったが、午後は堅調に推移した。

ニューヨーク原油先物相場は上昇。米国での掘削活動の低下を示すデータが発表されたことが手掛かり。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物5月限は24セント(0.4%)高の1バレル=64ドルちょうど。ロンドンICEの北海ブレント6月限は35セント上げて71.97ドル。

ニューヨーク金先物相場は小幅安。週間でも下げ、これで4週続落となった。米国と中国が通商協議で合意に近づきつつあるとの観測が広がっている。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は0.1%安の1オンス=1276ドルちょうど。週間では1.5%下げた。

原題: Stocks Edge Higher Amid Earnings, Economic Data: Markets Wrap(抜粋)

Oil Turns Higher as U.S. Drilling Rigs Pullback Shows Restraint

PRECIOUS: Gold Posts Fourth Weekly Drop as Haven Demand Ebbs

◎欧州債:ドイツ債上昇、欧米のPMI統計が市場予想下回る

18日の欧州債市場でドイツ債が上昇。ユーロ圏や米国の製造業およびサービス業のPMI統計がいずれも市場予想を下回ったことに反応した。英国と欧州市場の多くは19日と22日が祝日のため休場となる。

ドイツ債利回りは6ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下。中核国債が準中核国債を上回るパフォーマンスだった

イタリア債は上げを縮めた。この日の株価指標FTSE・MIB指数は下落。銀行株などが売られた ポルトガル債のパフォーマンスは周辺国を上回った。10年債利回りのスペイン債とのスプレッドは一時ここ9年で最小となった

英国債はドイツ債を下回るパフォーマンス。10年債利回りのスプレッドはEU離脱を巡る英国民投票前の水準に迫った

ドイツ10年債利回りは6bp下げて0.02%、フランス10年債利回りは6bp下げて0.37%、イタリア10年債利回りは4bp低下の2.58%

ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:Bunds Rise as PMI Data Miss, Curves Flatten: End-of-Day Spreads(抜粋)