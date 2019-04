ロシアのプーチン大統領は今月、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長と会談すると、ロシア大統領府がウェブサイトで声明を発表した。

声明では会談場所や日時は明らかにされていない。両首脳の初会談に向け準備が進められているとウシャコフ大統領補佐官(外交政策担当)が17日に述べたと、ロシアのインタファクス通信(IFX)が報じていた。

原題:Putin, Kim Jong UN to Meet in Russia This Month, Kremlin Says(抜粋)