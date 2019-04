４月17日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドルが高安まちまち、カナダ・ドルとユーロは上昇

17日のニューヨーク外国為替市場では、ドルが主要10通貨に対して高安まちまち。カナダの消費者物価指数を受け、カナダ・ドルは上昇した。予想を上回る 中国経済指標を消化する動きも見られた。

ニューヨーク時間午後2時46分現在、ブルームバーグのドル・スポット指数はほぼ横ばい。一時の0.2%低下からは持ち直した ドルはユーロやスウェーデン・クローナに対して下落、ニュージーランド・ドルに対しては上昇

カナダ・ドルは米ドルに対し一時0.6%高。カナダのインフレ加速を示す 指標に反応した カナダ・ドルは主要10通貨の大半に対しても上昇

指標に反応した 高リスク通貨、新興国市場や銅などの高リスク資産は上昇を維持。中国の1-3月(第1四半期)成長率が予想外の底堅さとなったこと、追加の刺激策が検討されているとの 報道を好感

報道を好感 ユーロはドルに対し0.1%高の1ユーロ=1.1297ドル。一時は中国経済関連の材料を受け、1.1324ドルで日中高値を付けた 欧州中央銀行(ECB)政策理事会メンバーのノボトニー氏は、ユーロ圏経済は下期に少なくとも安定化する見通しだと発言

ドル・円は0.1%高の1ドル=112円06銭と、この日も小動き 麻生財務相が来週訪米する方向で調整しており、ムニューシン米財務長官と為替条項を協議する可能性があると、共同通信が報じた



◎米国株・国債・商品:株が下落、ヘルスケア安い-クアルコム続伸

17日の米株式市場ではS&P500種株価指数が1週間ぶり安値に下落。医療保険関連の政策変更への懸念からヘルスケア関連銘柄が売られた。また企業決算にも、景気に対する信頼感を高める効果はほとんど見られなかった。

米国株は下落、ヘルスケア関連銘柄が安い

米国債はほぼ変わらず-10年債利回り2.59%

NY原油は下落、在庫減少幅が業界予想を下回る

NY金はほぼ変わらず、1オンス=1276.80ドル

S&P500種は2900。ユナイテッドヘルス・グループやアンセム、ヒューマナといった医療保険銘柄が安い。メルクはダウ工業株30種平均の構成銘柄中で最大の値下がり。一方でナスダック100指数は上昇し、昨年8月に付けた高値を上抜けた。クアルコムは大幅続伸となり、この2日間の上昇率は一時40%を超えた。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価指数は前日比0.2%安の2900.45。ダウは3.12ドル下げて26449.54ドル。ナスダック総合指数は0.1%下げた。米国債市場では、10年債利回りがほぼ変わらずの2.59%。

ニューヨーク原油先物相場は下落。米政府統計で示された原油とガソリンの在庫減少幅が、業界の予想を下回ったことが手掛かり。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物5月限は29セント(0.5%)安の1バレル=63.76ドル。ロンドンICEの北海ブレント6月限は10セント下げて71.62ドル。

ニューヨーク金先物相場はほぼ変わらず。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は1オンス=1276.80ドル。

原題: Oil Stumbles as Crude and Gasoline Declines Dash Expectations(抜粋)

SPDR Gold ETF’s Holdings Sag to 2019 Low as Metal’s Gains Vanish

◎欧州債:ドイツ債が下げ幅縮小、パフォーマンスは米債に及ばず

17日の欧州債はドイツ債が下げ幅を縮小したものの、パフォーマンスは米国債を下回った。この日は米国株が軟調で、米国債に買いが入った。

ドイツ債利回りは一時4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇して0.1%と、4週間ぶり高水準をつけた。中国のGDP統計が手掛かりだった。その後、米国債が上昇するとドイツ債は下げを縮小した。中核国債は準中核国債のパフォーマンスを下回った

イタリア債は中期債を中心に下落。サルビーニ副首相は付加価値税(VAT)を引き上げないと述べた一方で、トリア財務相は代わりの財源が見つからなければVATを引き上げる可能性があると言明した

英国債利回りは一時5週ぶり高水準に上昇。英国債価格は3月のCPIの伸び率が予想を下回ったことを受けて、下げ幅を縮小した

ドイツ10年債利回りは2bp上げて0.08%、フランス10年債利回りは1bp上げて0.43%、イタリア10年債利回りは2bp上昇の2.62%

ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:Bunds Pare Loss, Underperform USTs: End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)