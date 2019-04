17日の中国短期金融市場で、翌日物レポ金利が上昇し、4年ぶりに3%に達した。

同金利は上海時間正午(日本時間午後1時)現在で11ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の3%と、このまま終われば2015年4月以来の高水準となる。ここ3日間の上昇幅は35bp。

