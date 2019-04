米ゴールドマン・サックス・グループのデービッド・ソロモン最高経営責任者(CEO)は17日、米経済が2020年末までにリセッション(景気後退)に陥る可能性は1月よりも低くなったとの見方を示した。CNBCとのインタビューで語った。

同CEOはリセッションの確率が高まっていると感じさせる「いかなる形や形式でもそうしたでデータは何ら見受けられない」とし、「米経済はかなりうまくいっていると思う。現時点でトレンドに沿った成長をしていると思う」と述べた。

世界的に中央銀行が「よりハト派的」になったと指摘し、「景気拡大の持続のために良い兆候だ」と話した。ソロモンCEOは1月には19年のリセッション確率15%、20年は50%とみていた。

原題:Goldman CEO Sees Less U.S. Recession Risk Than in Jan.: CNBC(抜粋)