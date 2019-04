日産自動車の中国合弁会社を率いる内田誠氏は、昨年厳しかった中国自動車市場は今年1-3月(第1四半期)も販売の減少が続いたが、7-12月(下期)には持ち直す可能性があるとの見方を示した。

同氏は上海モーターショーの会場で、日産の販売は伸びたものの、業界全体では厳しい状況だったと説明。その上で、政府の支援を受けて市場が7-12月期に回復する「大きな可能性」があると思うと話した。

原題:Chinese Car Market May Pick Up in Second Half, Nissan Says