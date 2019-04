日産自動車のチーフ・パフォーマンス・オフィサー(CPO)だったホセ・ムニョス氏が、韓国の 現代自動車と幹部採用で協議中だとオートモーティブ・ニュースが報じた。

計画に詳しい匿名の関係者3人を引用したこの報道によると、現代自は ムニョス氏(53)をグローバル最高執行責任者(COO)および米国部門社長として起用する方針。契約条件の最終決定はまだという。

現代自の関係者からは13日これまでのところ、コメントは得られていない。ムニョス氏の個人アドレスへの電子メールにも返答はない。

ホセ・ムニョス氏(1月15日) 写真家:Andrew Harrer / Bloomberg

原題:Ex-Nissan Executive Munoz Set to Be COO at Hyundai, Report Says(抜粋)