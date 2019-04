４月12日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル下落、中国指標でリスク選好高まる-対円は112円台

12日のニューヨーク外国為替市場では、ドルが主要通貨の大半に対して下落。中国の輸出の伸びが市場予想を上回ったことを受けて世界経済への懸念が和らぎ、避難先資産に対する需要が減退した。円とスイス・フランも軟調。ドル指数は週間ベースで1カ月ぶりの大幅安となった。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は週間ベースで0.5%安と、3月15日終了週以来の大幅な下げ 中国の3月の 輸出はドルベースで前年同月比14.2%増加、輸入は7.6%減少した。通商摩擦激化の兆候が見られる中で輸出が市場予想を上回る伸びとなり、世界経済の底堅さを示した 航空機メーカーへの補助金を巡る対立の一環として、欧州連合(EU)が102億ユーロ(約1兆3000億円)相当の米製品に対する 報復関税を検討しているとの報道があった後には、ドルがやや値を戻す場面もあった

世界的な株高の中、米10年債利回りは7ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇して2.56%

ニューヨーク時間午後4時52分現在、ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%低下

ドルは円に対しては0.3%高の1ドル=112円01銭 一時は0.4%高の112円09銭と、3月5日以来の高値

ユーロはドルに対して0.4%高の1ユーロ=1.1298ドル

欧州時間の取引

円の下げが主要10通貨の中で目立った。東京時間からの売りの流れを引き継いだ。ユーロは週間ベースで4週間ぶりに上昇した。

◎米国株・国債・商品:S&P500種が2900台、銀行決算や大型買収で

12日の米株式相場は上昇。堅調な銀行決算やエネルギー業界での大型買収が好感された。一方、米国債は下落。中国の経済データを受けて世界経済に対する楽観が強まった。

米国株は上昇、銀行決算やエネルギー業界の買収が手掛かり

米国債は下落、中国の指標に反応-10年債利回り2.56%

NY原油は6週続伸、リビアやスーダンの情勢悪化で供給不安

NY金は3週続落、米中の指標が景気の底堅さ示す

S&P500種株価指数は週間でも上げ、これで3週続伸。節目となる2900を半年ぶりに上抜いた。JPモルガン・チェースが高い。好調な1-3月(第1四半期)決算に反応した。ウォルト・ディズニーは上場来高値に上昇。新しいストリーミングサービス「ディズニー+(プラス)」への期待が高まった。その一方で、ネットフリックスは下落した。アナダルコ・ペトロリアムは急伸。シェブロンによる買収合意が好感された。シェブロンは下落。

S&P500種株価指数は前日比0.7%高の2907.41。ダウ工業株30種平均は269.25ドル(1%)上昇し26412.30ドル。ナスダック総合指数は0.5%高。

米国債相場は下落。中国の経済指標で輸出増加や与信拡大が示されたことが手掛かり。10年債利回りはニューヨーク時間午後4時37分現在、7ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.56%。

ニューヨーク原油先物相場は上昇。週間でも上げ、これで6週続伸となった。石油輸出国機構(OPEC)が減産を維持する中、リビアやスーダンの情勢悪化で供給不安が高まった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物5月限は31セント(0.5%)高の1バレル=63.89ドル。週間では1.3%上げた。ロンドンICEの北海ブレント6月限はこの日72セント上昇し71.55ドル。週間では1.7%の値上がり。

ニューヨーク金先物は今週下落し、3週続落となった。中国や米国の経済指標で景気の底堅さが示され、安全資産としての金の需要が後退した。ニューヨーク商品取引の(COMEX)の金先物6月限は週間で0.1%未満下げて1オンス=1295.20ドル。12日は0.2%上昇した。

◎欧州債:ドイツ債下落、中国統計や株高で-イタリア債変わらず

12日の欧州債市場でドイツ債が下落。中国の経済統計や銀行決算を手掛かりに株価が上昇した。イタリア債はほぼ変わらず。

ドイツ債利回りは3週間ぶり高水準に上昇。中国の 与信は3月に予想以上に拡大したほか、JPモルガンの 決算が良好な内容だったことを受け、中核、準中核国債はいずれも下げた

与信は3月に予想以上に拡大したほか、JPモルガンの 決算が良好な内容だったことを受け、中核、準中核国債はいずれも下げた イタリア債はほぼ変わらずだったが、パフォーマンスはユーロ圏国債を上回った。

英国債は10年債を中心に下落。利回りは約3週間ぶり高水準に上げた

ドイツ10年債利回りは6ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上げて0.05%、フランス10年債利回りは7bp上げて0.40%、イタリア10年債利回りは1bp低下の2.53%

