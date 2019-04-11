日本株は小幅に上昇へ、米経済堅調と円安推移ー輸出や金融高い

Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg

12日の東京株式相場は小幅に上昇する見込み。米国の経済指標が堅調だったことから景気の先行きに対する懸念が和らぐ。為替相場が円安に振れており、機械や自動車など輸出関連、銀行など金融株が買われそう。半面、決算失望で安川電機が売られる公算。

背景

みずほ証券の倉持靖彦投資情報部長は、「米国は良好な雇用環境や企業業績の回復見通しなどからも４－６月期以降の景気持ち直しの期待が高い」とし、日本株の支えになると話した。きょうは為替相場の円安推移が追い風となり、輸出関連に買いが期待できるという。ただ、「大きな材料は薄く、週末でもあることから様子見姿勢も強いだろう」とみていた。

米シカゴ先物市場（ＣＭＥ）の日経平均先物（円建て）の11日清算値は２万1710円と、大阪取引所の通常取引終値（２万1670円）に比べ40円高

けさのドル・円相場は１ドル＝111円60銭台と、前日の日本株終値時点の111円07銭から円が弱含み

取引開始時に株価指数オプション４月限の特別清算値（ＳＱ）が算出される

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