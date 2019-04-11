【米中ウオッチ】執行機関、中国物価、不動産回復、成長率上振れか

【米中ウオッチ】執行機関、中国物価、不動産回復、成長率上振れかBloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- ムニューシン米財務長官：米中は合意条件執行の仕組みで「ほぼ」一致
- 米中通商担当者、クラウドアクセスで踏み込んだ協議－関係者
- 中国消費者物価、３月は上昇率拡大－生産者物価は景気安定化示唆
- 中国景気回復の鍵握る不動産市場に刺激策効果－消費や財政にプラス
- 中国の19年成長率、目標をはるかに上回る公算大－ジェフリーズ
- 米空母「ワスプ」、スカボロー礁周辺航行か－中国をけん制
- 【コラム】海の底でも米中の覇権争いが起きている－スタブリディス
- 中国ＪＤドットコム：人員の大幅削減目指す、士気は低下－関係者
- アリババの会計は「奇妙」な動き－空売り投資家のチャノス氏
- ティックトック運営会社、シンジケートローンで1480億円調達－関係者
- 10日の中国10年物国債利回り、3.33％に上昇－今年の最高水準
- 日本株市場、時価総額で世界４位に後退－香港に抜かれる
- 金正恩氏：北朝鮮に制裁加える勢力に「深刻な打撃」与える必要
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