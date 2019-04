４月10日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドルが対ユーロで下落-対円は110円台後半

10日のニューヨーク外国為替市場では、ドルがユーロに対して下落。欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁は記者会見で、世界的なリスクが域内経済に引き続き打撃を与えていると警告。ECBは金利を少なくとも年末まで現行水準に据え置く方針を示した。

◎米国株・国債・商品:株が上昇、FOMC議事要旨はサプライズなし

10日の米株式相場は反発。米国債も上昇を維持した。米連邦公開市場委員会(FOMC)会合(3月19-20日分)の議事要旨で、政策に関する同当局のハト派傾斜が確認された。

米国株は反発、FOMCのハト派傾斜を議事要旨で確認

米国債は上昇、10年債利回り2.47%

NY原油は反発、米ガソリン在庫が急減

NY金は続伸、世界経済の成長懸念で逃避需要

S&P500種株価指数は持ち直し。前日は9営業日ぶりに下落していた。3月の 米消費者物価指数(CPI)は、食品とエネルギーを除くコア指数が市場予想を下回る伸びにとどまり、米金融当局の利上げ様子見姿勢を後押しする可能性がある。 FOMC議事要旨では、大半のメンバーが年内を通じた金利据え置きを正当化するリスクが見られるとした。

テクノロジー株が堅調に推移し、ナスダック指数を押し上げた。一方、ボーイングは737MAX墜落事故を巡る影響で続落。これが重しとなり、ダウ工業株30種平均は伸び悩んだ。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種は前日比0.4%高の2888.21。ダウ平均は6.58ドル上げて26157.16ドル。ナスダック総合指数は0.7%上昇。ニューヨーク時間午後4時18分現在、米10年債利回りは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し2.47%。

ニューヨーク原油先物相場は反発。終値で5カ月ぶりの高値となった。米エネルギー情報局(EIA)の週間統計によれば、原油在庫は増加したものの、ガソリン在庫が2017年以来の大幅減少となった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物5月限は63セント(1%)高の1バレル=64.61ドルで終了。ロンドンICEのブレント先物6月限は1.12ドル上げて71.73ドルで終えた。

ニューヨーク金先物相場は4営業日続伸。ほぼ2週間ぶりの高値を付けた。ドルの伸び悩みが背景。世界的な経済成長を巡る懸念が高まったことも、逃避先資産としての金の買いにつながった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は0.4%高の1オンス=1313.90ドルで終了。一時は1314.70ドルと、中心限月としては3月28日以来の高値となった。

◎欧州債:ドイツ債上昇、ドラギECB総裁が下振れリスクを警戒

10日の欧州債市場ではドイツ債が上昇したものの、他のユーロ圏国債のパフォーマンスを下回った。ECBのドラギ総裁はユーロ圏見通しに対するリスクは依然下振れ方向に傾いていると述べたほか、マイナス金利の副作用緩和の必要性を検討すると表明した。

ドイツ債利回りは約1週間ぶりの低水準に下げた

イタリア債は小幅高。この日の株価指標FTSE・MIB指数は銀行株を中心に下落 10年債利回りのドイツ債とのスプレッドは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)拡大して244bp

英国債は上昇。EUは10日の首脳会合で英国の離脱期限について協議している

ドイツ10年債利回りは2bp下げてマイナス0.03%、フランス10年債利回りは3bp下げて0.32%、イタリア10年債利回りは2bp低下の2.40%

