【米中ウオッチ】油断できず、乗用車・スマホ低迷、仮想通貨採掘禁止

【米中ウオッチ】油断できず、乗用車・スマホ低迷、仮想通貨採掘禁止Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 米中通商協議、最後まで油断できない－パーデュー米農務長官
- 中国は米国産大豆への発注を履行している－米財務長官
- 中国：ボーイング７３７ＭＡＸ審査パネルに参加へ－ＦＡＡが招請
- 中国：３月のスマートフォン出荷、前年同月比4.1％減－信通院
- 農機メーカー株下落－米中貿易摩擦が農家に悪影響とリンゼーが指摘
- アップルの目標株価、ウェドブッシュが引き上げ－中国需要改善と指摘
- ブラックロック、中国最大級の資産運用会社目指す－米国外で事業拡大
- 中国Ｃトリップ、月内にも転換社債８億ドル起債の可能性－関係者
- 中国：日本から輸入のメチオニンで反ダンピング調査開始
- ＥＵと中国、トランプ氏の米国第一主義に対する団結で一致－関係者
- ＩＭＦが再び下方修正、19年世界経済は金融危機以来の低成長を予想
- 中国、仮想通貨マイニングを禁止する方針－発改委が指針草案示す
- 中国の乗用車販売、３月も低迷－10カ月連続の前年割れ
- 香港地裁、「雨傘運動」発起人ら９人に有罪判決－14年の民主化デモ
- 中国外務省報道官：直近の米中通商協議でかなりの進展があった
- 北朝鮮労働党が10日に中央委総会、「新たな方向」決定へ－ＫＣＮＡ
- 韓国が北朝鮮に27日前後の首脳会談を打診－朝鮮日報
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