「波平さん」理論で高齢化問題は雲散霧消ー日銀調統局長が描く対処法

生物学年齢が1970年の65歳と同じ年齢層の実年齢

国立社会保障・人口問題研究所、以下の論文に基づき日銀スタッフが試算 Milligan, K. and D. A. Wise (2015): “Health and Work at Older Ages: Using Mortality to Assess the Capacity to Work across Countries,” Journal of Population Aging