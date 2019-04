Photographer: Christophe Morin/Bloomberg Photographer: Christophe Morin/Bloomberg

中国の習近平国家主席は中国と米国の経済・貿易合意に関する文書の交渉で、早期の決着を求めると述べた。劉鶴副首相を通じてトランプ米大統領に渡したメッセージの中で語ったと国営新華社通信が伝えた。

原題:Xi Says Substantial Progress Made on Text for Trade Pact: Xinhua(抜粋)