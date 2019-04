野村ホールディングスは米州部門でクレジットトレーダーら約50人を削減する。世界各地域での抜本的なコスト削減策の一環。今回の措置を受け、同社の米国社債市場でのプレゼンスが低下する。

事情に詳しい複数の関係者によれば、野村HDは米州事業のうち、投資適格級とハイイールドの債券でトレーディングをおおむね終了する。

原題:Nomura Is Said to Cut About 50 Jobs in Americas Amid Credit Exit(抜粋)