コメルツ銀行の取締役会は9日に、ドイツ銀行との合併協議を推進するか終了するかを決定する。ドイツの週刊誌、ウィルトシャフツウォッヘ(WiWo)が報じた。

取締役らは9日の定例役員会で、今後の行動を協議するという。同誌は監査役会の関係者と会合の議題についての情報を基に伝えた。

コメルツ銀の広報担当者は報道についてコメントを控えた。

原題:Commerzbank to Decide Whether to Advance Merger on Tuesday: Wiwo(抜粋)