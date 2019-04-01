ＯＰＥＣ原油生産、４カ月連続減－サウジの減産やベネズエラ危機で

Photographer: Simon Dawson
ＯＰＥＣ原油生産、４カ月連続減－サウジの減産やベネズエラ危機でGrant Smith
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ＯＰＥＣ全体で３月には日量29.5万バレル減少
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サウジは４年ぶり低水準－ブルームバーグ調査
石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）の原油生産は４カ月連続で減少した。サウジアラビアが世界市場の需給均衡を目指し減産を推し進めているほか、ベネズエラの経済危機が深刻化していることが背景。
原油供給を維持し、値上がりを抑制するよう求めるトランプ米大統領の圧力を受けても、サウジなどのＯＰＥＣ加盟国は供給過剰を回避するための生産制限を続ける構えだ。
ブルームバーグによる当局者やアナリスト、船舶追跡データの調査によると、サウジは３月の原油生産を日量982万バレルと、４年ぶりの低水準に引き下げた。ＯＰＥＣ加盟14カ国では日量計29万5000バレル減の3038万5000バレルとなった。
ＯＰＥＣに加盟するベネズエラは財政危機の深刻化や米国の制裁措置により石油産業が打撃を受けている。
原題：OPEC Output Slides as Saudis Deepen Cut, Venezuela Crisis Grows（抜粋）