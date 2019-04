英下院、離脱「プランＢ」投票でいずれの代案も再び拒否

Photographer: Jason Alden/Bloomberg Photographer: Jason Alden/Bloomberg

英下院は1日、メイ首相が欧州連合(EU)と取り決めた離脱合意案に代わる4つの案について、議員らの支持動向を探る拘束力のない投票を再び実施した。投票の結果、EUとの関税同盟に残留する案、再国民投票案を含むいずれの代案も支持が得られなかった。

バークレイEU離脱担当相は、首相の離脱案を今週議会で可決し、離脱延期の長期化を避けることが取るべき最善の道だと発言

「EUの単一市場への残留」案と、「合意なき離脱」まで2日以内となった段階で「確認投票」を議会に義務付ける「緊急ブレーキ」案も支持されず

英議会には今後の妥協案を探る機会が3日に再び与えられる

原題: U.K. Brexit Crisis Deepens as Parliament Fails to Choose Plan B

U.K. Parliament Rejects All Brexit Alternatives in Votes

(抜粋)

(バークレイEU離脱担当相の発言などを追加して更新します)