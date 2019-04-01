英与党の穏健なＥＵ離脱案、野党が相次ぎ支持表明－議会が再度投票へ

英議会の流れは最も穏健な欧州連合（ＥＵ）離脱モデルへと傾きつつある。野党・労働党およびスコットランド民族党（ＳＮＰ）はいずれも、所属議員にこのモデルに賛成票を投じるよう指示すると述べた。

与党・保守党のニック・ボールズ議員らが提案するいわゆる「共同市場2.0」案は先週、メイ英首相の離脱協定に代わる選択肢を問う議会投票で、283対189で反対が多数を占めた。この案は英国がＥＵの単一市場に残留する一方で、ＥＵと包括的な関税取り決めを交渉する内容だ。

だが、労働党とＳＮＰの支持表明で状況は大きく変化する。ＳＮＰの議員35人は先週の投票を棄権した。この35人が共同市場2.0を支持すれば、賛成票と反対票の差は94票から59票に縮まる。労働党は60人が先週の投票を棄権し、42人が反対していた。このうち十分な数の議員が賛成に回れば、結果は逆転する。



原題： Support for Rival Soft Brexit Plan Builds in U.K. Parliament（抜粋）