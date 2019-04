1日朝に主な米航空会社の運航に影響を及ぼしたシステム障害について、米連邦航空局(FAA)は解消されたと電子メールで声明を発表した。

これより先、サウスウエスト航空やデルタ航空など米国の 主要航空会社で運航に支障が出ていた。

原題:FAA Says Technology Issue That Delayed Flights Is Resolved (抜粋)

原題: Multiple U.S. Airlines Face System Issue, Causing Flight Delays(抜粋)