メイ首相のＥＵ離脱案、３たび否決－合意なき離脱か長期延期か選択へ

英議会は29日、メイ首相が欧州連合(EU)と合意した離脱協定案を再び否決した。否決は3度目で、首相は今回の採決に最後の望みをかけていた。これにより英国は、4月12日の期限をもって合意がないままEUを離脱するか、離脱期限の長期延期を要請するかの選択を迫られる。

EUはメイ首相と合意した離脱協定が英国に対し提案されている唯一の案だと言明してきたが、英議会は344対286の大差で否決した。メイ首相は離脱協定案が議会を通過すれば退陣すると約束して支持を訴えたが、十分な票を集めることはかなわなかった。

英議会はメイ首相のEU離脱案を344対286で否決した BLOOMBERG

欧州委員会のスポークスマンは否決を遺憾に思うと表明し、「4月12日の合意なき離脱はいまやあり得るシナリオだ」と発言。「EUは2017年12月から合意なき離脱のシナリオに向けて準備を進めてきた。今の段階で4月12日深夜をもって合意なき離脱となったとしても、準備は万端だ」と続けた。

EUのトゥスク大統領はツイッターで「英下院の離脱協定否決を受け、4月10日に欧州理事会を招集することを決断した」と述べた。

現時点でメイ首相に残された選択肢は、4月12日に合意なく離脱するか、離脱協定を全面的に見直すためにEUに離脱期限の長期延長を要請するか、行き詰まりを打開するため総選挙に踏み切るかの3択に絞られる。議会は4月1日にメイ首相の離脱協定に代わる複数の案について議員の投票を実施する。

否決結果を受けて外国為替市場ではポンドが下落。ロンドン時間午後2時46分現在、ポンドは対ドルで0.3%下げて1ポンド=1.2997ドル。

