英医薬品メーカーの アストラゼネカは28日、既存および新たな機関投資家の株主に新株を割り当てることで最大35億ドル(約3870億円)を調達する計画を明らかにした。がん治療薬トラスツズマブ・デルクステカンの共同開発で 第一三共と合意したことも同時に発表した。

発表資料によると、アストラゼネカは第一三共に契約一時金として13億5000万ドルを支払う。マイルストンの達成で支払われる報酬などを含めると、総額は最大69億ドル。両社は日本を除く全世界で利益と開発・販売などの費用を折半する。

原題:AstraZeneca Sets Share Sale, Inks $6.9 Billion Daiichi Drug Deal;AstraZeneca to Raise Up to $3.5 Billion Via Placing New Shares(抜粋)