ドイツのインフレは3月に予想以上に伸びが鈍化した。欧州中央銀行(ECB)当局者は数年間にわたり景気浮揚策を講じてきたものの安定した物価上昇はまだ実現していない。

ドイツ消費者物価指数(CPI)は前年同月比1.5%上昇と、ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値(1.6%上昇)を下回った。

ユーロ圏の同月CPIは4月1日に発表される。エコノミスト予想では前年同月比1.5%上昇で、前月と同じ伸び。変動の大きい食品とエネルギーを除くコア指数も前月と同じ1.1%上昇と予想されている。

原題:German Inflation Slows More Than Expected as Headwinds Persist(抜粋)