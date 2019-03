Photographer: Chris Ratcliffe/Bloomberg Photographer: Chris Ratcliffe/Bloomberg

英下院は27日、メイ首相が欧州連合(EU)と取り決めた離脱合意案に代わる8つの案について、議員らの支持動向を探る拘束力のない投票を実施した。投票の結果、EUとの関税同盟に残留する案を含むいずれの案も過半数の支持が得られなかった。

EUとの関税同盟に恒久的に残留する案は8票差と、唯一僅差で拒否された

原題:Parliament Vote Results Breakdown on Brexit Options

U.K. Customs Union With EU Rejected by Only Eight Votes(抜粋)