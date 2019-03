３月27日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドルと逃避先通貨が上昇、新興国通貨の軟調受け

27日のニューヨーク外国為替市場ではドルが主要10通貨の大半に対し上昇。新興国市場と米国株が幅広く落ち込む中で、逃避先通貨が値上がりした。

ニューヨーク時間午後1時45分現在、ブルームバーグのドル・スポット指数は前日比0.2%上昇。1月の 米貿易赤字が予想以上に縮小したことを受け、指数は上げ幅を拡大 世界経済の成長を巡る懸念から株安となり、米10年債利回りは2.4%を割り込んだ 四半期末を控え、ドル指数は約2週間ぶりの高水準を付けた

米貿易赤字が予想以上に縮小したことを受け、指数は上げ幅を拡大 円とスイス・フランが主要通貨の中で特に好調 オフショア市場でトルコ・リラを借り入れる 翌日物スワップレートが1000%に到達。ブラジル・レアルとメキシコ・ペソに下落圧力がかかった

ポンドはドルに対し0.1%高の1ポンド=1.3229ドル。英下院では27日夜、欧州連合(EU)離脱を巡る8つの選択肢について、各議員が支持・不支持を 表明する

表明する ドルは円に対し0.1%安の1ドル=110円49銭。対円相場でのユーロ売りが背景 ドルはニューヨーク午前の取引で110円24銭で日中安値を付けた

ユーロはドルに対し0.1%安の1ユーロ=1.1253ドル ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁が域内経済の成長が最終的に加速することに自信を示す一方、緩和的な政策姿勢は依然必要だと 述べたことを受け、一時は0.2%高となっていた ユーロが日中を通じ1.30ドルを突破できなかったのは3月11日以降で初めて



◎米国株・国債・商品:国債が上昇、株下落-世界経済の見通し懸念

27日の米金融市場では、米国債相場の上昇に勢いがついた。世界経済の気掛かりな見通しに注目が集まった。株式相場は反落。

米国株は反落、景気見通し懸念で

米国債は上昇、10年債利回り2.38%

NY原油は反落、米在庫増で需要不安が増幅

NY金は続落、終値1316.90ドル

米10年債利回りは2017年12月以来の水準に低下。ドイツ10年債利回りは一段とマイナス圏に沈んだ。緩和的な スタンスがなお必要だとするECBのドラギ総裁発言が背景。S&P500種株価指数のエネルギー株は原油相場につれ安。一方、資本財株は上昇した。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種は前日比0.5%安の2805.37で終了。ダウ工業株30種平均は32.14ドル(0.1%)下げて25625.59ドル。ナスダック総合指数は0.6%下落。米10年債利回りは4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の2.38%。

ニューヨーク原油先物相場は反落。既に世界的な需要に関する不安が広がる中、米国の原油在庫が予想外に大きく増加したことが売り材料。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物5月限は53セント(0.9%)安の1バレル=59.41ドル。ロンドンICEの北海ブレント5月限は14セント下げて67.83ドル。

ニューヨーク金先物は続落。市場で米利下げ観測が強まったほか、欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁がマイナス金利の副作用を和らげる措置が必要かもしれないと述べたことから、金のボラティリティーは4カ月ぶりの高水準となった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は0.3%安の1オンス=1316.90ドルで終了した。

◎欧州債:ドイツ債上昇、ドラギECB総裁のマイナス金利発言で

27日の欧州債市場でドイツ債が中期債中心に上昇。ECBのドラギ総裁がマイナス金利の影響を和らげる措置が必要かもしれないと述べたことが手掛かりとなった。

ドイツ債利回りは一時8ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げた

イタリア債は上昇。一時の下げを埋めたが、上げ幅は周辺国債に及ばなかった。株価指標FTSE・MIB指数は銀行株を中心に上昇した

ドイツ10年債利回りは7bp下げてマイナス0.09%、フランス10年債利回りは6bp下げて0.30%、イタリア10年債利回りは3bp低下の2.44%

