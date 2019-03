トルコ：国債ＣＤＳスプレッド急上昇、翌日物スワップレート1000％

トルコは外国人投資家によるリラ売却を事実上不可能にすることで、同通貨の下落に歯止めはかけたが、国債を保証するコストが急上昇した。

31日の地方選挙を控え、国内銀行は流動性を提供しないよう圧力を受けており、リラ建て資産を放出したい海外のヘッジファンドは身動きが取れなくなっている。事情に詳しいバンカー4人が述べた。

これによってリラの急落は阻止されているものの、トルコ国債を保証するコストであるクレジット・デフォルト・スワップのスプレッドは、27日に40ベーシスポイント(bp)上昇し、昨年9月以来の高水準に達した。オフショア市場でリラを借り入れる翌日物スワップレートは1000%に達した。

マニュライフ・アセット・マネジメントのシニア新興国市場アナリスト、リチャード・シーガル氏は、「トルコは(リラが急落した)昨年の夏から教訓を得たので、事態が手に負えなくなることにはしない」と指摘した。

イスタンブールで演説するエルドアン大統領 写真家:ゲッティイメージズによるオザンコーセー/ AFP

外国人投資家は先週から、トルコ資産から資金を引き揚げようとしている。米銀JPモルガン・チェースは先週、投資家にリラ売りを勧め、急落を引き起こした。エルドアン大統領は24日、投機に荷担した銀行を罰すると警告。これはかえって売りを加速させたが、外国銀行は取引の相手方を見つけられなかったとバンカー4人が匿名を条件に述べている。

トルコ当局は昨年夏のリラ急落後、外国勢によるリラの一斉売りを抑制するため、国内銀行が外銀に貸し付ける額に制限を設けている。

原題: Foreign Investors Are Trapped in Turkey Days Before Vote (2)(抜粋)

*TURKISH LIRA OVERNIGHT SWAP RATE RISES TO 1,000%