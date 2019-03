ルノー：日産との合併目指す、フィアット買収視野に－ＦＴ紙

フランスの自動車メーカー、 ルノーは日産自動車との合併協議を12カ月以内に再開することを目指す。さらに、より巨大な自動車グループを築くため、フィアット・クライスラー・オートモービルズなどの買収を模索する。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が27日報じた。

ルノーのジャンドミニク・スナール会長をトップとする新たな「アライアンスオペレーティングボード」が発足したことで、ルノー・日産が合併に向けて進展できるとの自信が深まったと、両社の計画について知る複数の関係者の話を基にFT紙が報じた。

また、ルノー・日産・三菱自動車の3社連合は早ければ2019年終盤に、新戦略を発表する方針で、22年までに販売台数を1400万台とする目標は撤回される見込みだと、FT紙がアライアンスの幹部1人を引用して伝えた。22年までに経費を合わせて100億ユーロ(約1兆2450億円)節減するシナジー目標は棚上げされるという。両社の取締役会の再編は計画に含まれている。

ルノーと日産の担当者にコメントを要請したが、現時点で返答はない。

原題: Renault Seeks Merger With Nissan, Fiat Chrysler, FT Says (1)(抜粋)

Renault Seeks to Restart Merger Discussions With Nissan: FT (1)