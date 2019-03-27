【米中ウオッチ】高官協議、中国景気回復か、再び月面へ、ＥＶ補助金

【米中ウオッチ】高官協議、中国景気回復か、再び月面へ、ＥＶ補助金Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 米中の高官級通商協議、今週再開－トランプ氏「素晴らしい取引」望む
- 米国、５年以内に月面に飛行士送り込む－宇宙開発でも中国と競う
- 中国経済：１－３月の回復は「間違いない」－中国版ベージュブック
- 中国の工業利益、１－２月も前年割れ－生産者物価や景気低迷
- ボーイング７３７ＭＡＸ耐空証明、中国が申請受け付け停止
- 中国：加バイテラのキャノーラ輸出許可取り消し－害虫混入を理由に
- 中国：今年の米国産豚肉輸入、過去最高を更新か－関係者
- キャセイ航空、香港エクスプレス買収へ－格安航空市場に参入
- 中国：ＥＶ補助金削減、イノベーション促進に軸足－質の高い発展狙う
- ＥＵ、ファーウェイ排除は加盟国判断で－５Ｇセキュリティー指針
- 中国を信頼して、習主席がメッセージ－利益と疑念に揺れる欧州に
- 広発証券、ヘッジファンドの１つが150億円超の損失－為替動向響く
- 【コラム】中ロとの覇権争いで有利な米国、リスクは日本－ブランズ
- 中国、インターネット監督当局元幹部に14年の実刑判決－収賄の罪
- アリババ：既存融資の条件変更交渉、過去最低の借入金利望む－関係者
- 北朝鮮の固体燃料ミサイル関連活動探知、米韓が監視強化－東亜日報
- 北朝鮮高官の李洙墉氏が北京到着、ビーガン米代表と会談か－聯合
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