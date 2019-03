フランスのルノーは日産自動車との合併協議を12カ月以内に再開することを目指すと、英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)がルノーの計画について知る複数の関係者の話として報じた。関係者の名前は示していない。

ルノーはその後に別の自動車メーカーを買収する計画で、フィアット・クライスラー・オートモービルズが有力候補だという。ルノーと日産の広報担当者はFT紙に対しコメントを控えた。

原題:Renault Aims to Restart Merger Talks With Nissan in 12 Mos.: FT(抜粋)